Calcio: Al Khelaifi, 'mercato di gennaio? Non abbiamo bisogno di nessuno'

Doha, 3 dic. - "Non abbiamo bisogno di nessuno". Il presidente del Paris Saint Germain Nasser Al Khelaifi chiude a possibili operazioni in entrata per il mercato di gennaio. "il nostro allenatore Cristophe Galtier e il nostro direttore sportivo Luis Campos non hanno chiesto niente perché comprendono la situazione. Discutiamo assieme di tutto e io nutro grande rispetto per il nostro tecnico per i suoi valori umani e professionali", aggiunge Al Khelaifi.

