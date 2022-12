Calcio: Al-Nassr, 'con Ronaldo solo contatti, niente firma'

(ANSAAFP) - DOHA, 05 DIC - Cristiano Ronaldo, e chi lo rappresenta, sono in contatto con l'Al-Nassr, club saudita allenato da Rudi Garcia, "ma non c'è nulla di firmato tra le parti". Lo ha precisato una fonte del club commentando quanto scritto dal giornale sportivo spagnolo 'Marca', secondo cui c'è già l'accordo e quindi da gennaio CR7 giocherà in Arabia Saudita. La stessa fonte ha aggiunto anche che tra Ronaldo e il club "rimane da regolare la questione dei diritti di immagine". (ANSAAFP).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA