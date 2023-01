Calcio: Al Nassr, presentazione Ronaldo domani allo stadio

RIAD, 02 GEN - Cristiano Ronaldo verrà ufficialmente presentato dal suo nuovo club, il saudita Al-Nassr, domani alle 19 ora locale, direttamente allo stadio, il Mrsool Park da 25mila posti. Lo ha annunciato il portavoce del club Walid Al-Muhaidib, mentre un'altra fonte societaria ha assicurato che ci sarà il tutto esaurito. CR7 arriverà a Riad nel tardo pomeriggio di oggi, insieme ad alcuni membri della sua famiglia e a persone dello staff che lavora per lui. Quanto ai 200 milioni di euro del suo ingaggio, sarebbero in totale e non all'anno, per un triennale in realtà di 210 (quindi 70 netti all'anno). Poi CR7 diventerà testimonial della candidatura dell'Arabia Saudita, congiunta assieme a Grecia ed Egitto, per l'organizzazione dei Mondiali del 2030 e per questo riceverà analogo compenso.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA