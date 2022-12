Calcio: Allegri, 'Bonucci, Cuadrado, Pogba, Vlahovic e De Sciglio out per Cremona'

Torino, 30 dic. - "Per la partita di Cremona dobbiamo riattaccare la spina ed avremo a disposizione credo Chiesa, ma vedremo in questi giorni. Bonucci, Cuadrado, Pogba, Vlahovic e De Sciglio stanno lavorando bene e tutto sta procedendo per il meglio, ma a Cremona non ci saranno". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in zona mista dopo il pari per 1-1 in amichevole contro lo Standard Liegi all'Allianz Stadium.

"Oggi per la prima volta Dusan ha corso, poi tra correre e giocare ce ne passa. Pogba è 4-5 giorni che corre, sta facendo dei lavori e il ginocchio sta rispondendo bene. Poi c'è De Sciglio che sta lavorando, Cuadrado ha corso ed il ginocchio non gli dà fastidio, l'infiammazione di Bonucci sta piano piano migliorando... Bisogna essere fiduciosi e concentrarsi su quelli che abbiamo", aggiunge il tecnico livornese.

