Calcio: Allegri, 'Chiesa convocato, Vlahovic no, su Locatelli e Caudrado decido domani'

Torino, 12 nov. - "Domani mattina dovrà verificare le condizioni fisiche di Locatelli e Caudrado per vedere se saranno disponibili poi farò le mie scelte. Per quanto riguarda Di Maria devo decidere se farlo partire dall'inizio o fargli fare un tempo, lui è un giocatore che alza la qualità tecnica della squadra. Vlahovic non sta bene, sente dolore e non sarà della partita, Chiesa invece è convocato". Così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA