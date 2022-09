Torino, 13 set. - "Di Maria è recuperato, non so se lo schiererò all'inizio perché ha fatto un solo allenamento con la squadra. Alex Sandro ha un problemino all'adduttore e valuteremo se farlo giocare a Monza. Rabiot e Locatelli sono out". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Benfica.

