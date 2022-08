Calcio: Allegri, 'Inter, Milan e Roma si sono rinforzate molto, difficile vincere lo scudetto'

Villar Perosa, 4 ago. -"Diciamo che le altre si sono rinforzate molto, penso alla Roma. Credo che Inter, Milan e Roma siano squadre molto più forti dell'anno scorso, dovremo lavorare bene e vincere lo Scudetto sarà molto difficile". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in merito alle rivali per lo scudetto. "Prima del mondiale ci saranno tre mesi in cui ci giochiamo tanto in campionato e anche il passaggio del turno in Champions", aggiunge il tecnico bianconero al termine del match in famiglia a Villar Perosa contro l'Under 23.

