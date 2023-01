Calcio: Allegri, 'McKennie vicino alla cessione, se andasse via non sarà sostituito'

Torino, 28 gen. - "McKennie non è disposizione per domani, è al centro di voci di mercato. Credo che la società abbiamo già trovato l'accordo con il Leeds. Non sarà tra i convocati". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza, in merito alla situazione di Weston McKennie. "Se dovesse partire McKennie non sarà sostituito sul mercato: abbiamo Cuadrado, De Sciglio, Soulé. Se ce ne sarà bisogno cambieremo anche assetto", aggiunge Allegri.

