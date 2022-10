Calcio: Allegri, 'Milik ha avuto un affaticamento, Di Maria sta bene'

Torino, 4 ott. - "Milik è in dubbio ma lo porterò con noi. Oggi ha avuto un leggerissimo affaticamento, domani preferisco tenerlo a riposo o quanto meno tenerlo in panchina sperando non ci sia bisogno di lui. Sabato sarà squalificato Di Maria per il campionato e avremo bisogno di lui. Angel sta bene, ha raggiunto una buona condizione fisica. Purtroppo dopo la partita con il Sassuolo si era allenato poco e poi ha giocato due spezzoni. Ora ha avuto modo di allenarsi di nuovo e sta meglio". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League all'Allianz Stadium contro il Maccabi Haifa. "Gli altri invece stanno tutti bene, abbiamo ripreso un po' di fiducia ma questo non vuol dire che abbiamo risolto tutte le problematiche che abbiamo avuto finora -aggiunge il tecnico livornese-. Alex Sandro, Locatelli e Rabiot sono tutti e 3 disponibili? Partiranno titolari? Abbiamo una partita sabato, quindi devo cercare di capire chi sta meglio domani e chi non ne risentirà contro il Milan. Poi abbiamo 5 cambi e sicuramente con tanti giocatori a disposizione è una vantaggio".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA