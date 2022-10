Calcio: Allegri, 'obbligati a vincere ma non siamo padroni del nostro destino'

Lisbona, 24 ott. - "Abbiamo solo un risultato a disposizione domani. Al momento non siamo fuori dalla Champions, nè in Europa League. Non siamo padroni del nostro destino, come invece lo è il Benfica che è una delle quattro squadre in Europa che non ha ancora perso con Napoli, PSG e Real Madrid". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con il Benfica, dove i bianconeri sono obbligati a vincere per sperare di restare in corsa per gli ottavi. "Dobbiamo fare una gara come gran parte dell'andata, aumentando il minutaggio dell'intensità. Loro davanti al loro pubblico hanno una spinta diversa ma sarà una sfida particolare: non dovremo avere fretta ma giocare con la stessa compattezza, anzi migliorandola, delle ultime due gare", aggiunge Allegri.

