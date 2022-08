Calcio: Allegri, 'per la Juve è un dovere provare a vincere lo scudetto ma Inter e Milan avanti'

Torino, 14 ago. - "L'Inter e il Milan credo siano avanti rispetto agli altri, la Roma mi incuriosisce, penso che Mourinho abbia fatto un ottimo lavoro. Per noi domani sarà un primo test importante. Rispetto agli anni precedenti cambia una cosa: mentre negli anni scorsi l'obiettivo era essere al top della condizione a marzo, quest'anno, dato che il campionato finisce a novembre per il Mondiale, gli obiettivi saranno due. Il primo è essere tra le prime quattro al 13 di novembre, il secondo è aver passato il turno di Champions". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo, primo impegno ufficiale per la squadra bianconera. "La Juventus è una squadra che ha il dovere di puntare a vincere, anche se vincere è difficile perché ci sono delle squadre molto attrezzate -prosegue il tecnico livornese-. Bisogna lavorare in silenzio, migliorare la squadra ed è un lavoro che stiamo facendo quotidianamente. La squadra è tranquilla, serena e ha entusiasmo".

