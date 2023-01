Calcio: Allegri, 'Pogba e Vlahovic a disposizione per il Monza, Chiesa e Cuadrado no'

Torino, 28 gen. - "Domani Pogba e Vlahovic ci saranno, Chiesa no perché ha un affaticamento al flessore della gamba operata, sono contrattempi che ci possono stare, giovedì ci sarà. Cuadrado ha invece un problema al nervo sciatico ma con la Lazio in Coppa Italia dovrebbe esserci. Per Bonucci ci vorrà un po' più di tempo, De Sciglio invece è a disposizione". L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza, fa il punto della situazione dei disponibili per il match con i brianzoli.

