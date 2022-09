Calcio: Allegri, 'Pogba si è fermato e ha deciso di operarsi, lo riavrò a gennaio'

Parigi, 5 set. - "Stamattina è uscito in campo per la seconda volta, si è fermato e ha deciso di operarsi. Che rientri prima del Mondiale con noi me lo auguro ma manca poco all'ìnizio del Mondiale. Devo essere realista, lo riavremo a gennaio". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con il Psg, in merito alla decisione di Paul Pogba di operarsi dopo il fallimento della terapia conservativa.

