Calcio: Allegri, 'sfida di Napoli non è decisiva, ma molto importante per loro'

Torino, 12 gen. "Che sfida è per la Juventus a Napoli? Non è un crash test. È una partita del campionato. Noi arriviamo con dei buoni risultati, ma anche loro. Il Napoli ha 44 punti e può girare a 50. Domani non è una partita decisiva, ma molto importante per loro". Lo ha detto il tecnico della Juventus Max Allegri sul big match di domani contro il Napoli di Spalletti. "Dobbiamo giocare una partita con grande tecnica e grande intensità. Giochiamo contro la più forte del campionato. La squadra sta abbastanza bene abbiamo fatto 3 giorni di lavoro e siamo in buone condizioni. Vediamo domani sera cosa riusciremo a fare", ha spiegato il tecnico bianconero.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA