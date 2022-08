Calcio: Allegri, 'Vlahovic sta bene ma ci vuole un po' di pazienza per averlo al 100%'

Torino, 14 ago. - "Vlahovic sta bene. E' rientrato dopo il problema che ha avuto quest'estate ed è normale che ci voglia un attimo di pazienza prima di averlo al 100%". L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si esprima così in merito alle condizioni di Dusan Vlahovic. "Ha le potenzialità e le capacità per fare una grande stagione e sicuramente la farà", aggiunge il tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo.

