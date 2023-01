Calcio: Alvini, 'esonero? Grato alla Cremonese, sono a disposizione'

Cremona, 14 gen. - "Sono grato alla Cremonese. Sono un allenatore professionista, non è andata benissimo ma anche oggi la squadra ha mostrato un'identità. Sono a disposizione, la squadra è viva e ce la può fare". Così l'allenatore della Cremonese Massimiliano Alvini, dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro il Monza, su un suo possibile esonero da parte della società grigiorossa. "La squadra è con me, non ci sono dubbi, poi quando fai le scelte ci sono giocatori contenti e altri meno. Quando non vengono i risultati viene meno la fiducia, ma la squadra ha sempre lavorato e me l'ho sempre sentita mia", aggiunge Alvini prima di commentare la partita. "Non abbiamo fatto bene ma c'è da dare merito al Monza che ha fatto bene sul palleggio corto. Loro hanno chiuso meritatamente in vantaggio, mentre nella ripresa abbiamo avuto occasioni sullo 0-2 e potevamo anche riprenderla. Sotto il profilo dell'impegno la squadra ha avuto una reazione, ma abbiamo pagato un primo tempo non bello".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA