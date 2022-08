Calcio: Ancelotti conferma la partenza di Casemiro, 'vuole una nuova sfida'

Madrid, 19 ago. - "Ho parlato con Casemiro questa mattina, mi ha detto che vuole provare una nuova sfida". L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti conferma l'imminente partenza del centrocampista Casemiro, sempre più vicino al Manchester United. "Io e il club lo capiamo, dobbiamo rispettare il suo desiderio visto tutto ciò che ha fatto e vinto qui. C'è una trattativa in corso, la sua volontà è andarsene. Se parte, abbiamo comunque le risorse per sostituirlo", aggiunge il tecnico emiliano in conferenza stampa alla vigilia del match con il Celta Vigo.

