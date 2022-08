Calcio: Arrigo Sacchi riceve il premio del presidente Uefa

Nyon, 23 ago. - Il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin ha reso omaggio a uno dei più grandi allenatori di calcio di tutti i tempi, Arrigo Sacchi, scegliendolo come vincitore del Premio del Presidente Uefa 2022. "Questo premio riconosce l'eccellenza professionale e onora l'eredità lasciata al gioco del calcio da individui eccezionali -ha affermato Ceferin-. Pochissimi hanno rimodellato la filosofia del gioco nel modo in cui è riuscito a farlo Arrigo Sacchi. Il calcio può essere distinto in due epoche diverse: pre e post Sacchi. Le infinite innovazioni tattiche che ha introdotto sono oggi le basi di qualsiasi manuale del calcio, riprese da generazioni di allenatori che l'hanno seguito". Il premio verrà consegnato a Sacchi durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi della Champions League 2022/23, che si terrà giovedì 25 agosto presso l'Haliç Congress Center di Istanbul.

