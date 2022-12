Calcio: Ausilio, 'vogliamo il rinnovo di Skriniar ma il matrimonio si fa in due, Goses resta'

Roma, 20 dic. - I rinnovi di Skriniar e Dzeko, il possibile arrivo di Sommer a parametro zero, il futuro di Gosens. È un Piero Ausilio a tutto campo, che parla di mercato a margine del premio Maestrelli e affronta subito il tema del rinnovo del difensore slovacco: “Se arriverà il rinnovo di Skriniar? È quello che auspichiamo tutti, dirigente e tifosi -la risposta del direttore sportivo dell'Inter-. Spero sia anche il pensiero di Milan, perché bisogna essere in due per fare un matrimonio. Noi abbiamo fatto una proposta importante. Mi fa piacere vedere il ragazzo tranquillo, motivato, concentrato sul suo lavoro. Questo conta, poi ci siamo noi e l'agente che ci stiamo occupando di questa situazione cercando di portarla avanti. Se sarà da chiudere entro la fine dell'anno o i prossimi giorni è da vedere, l'importante è fare le cose fatte bene. L'idea dal punto di vista dell'Inter sicuramente è avere ancora Skriniar per tanto tempo con noi, anche lui ci deve mettere qualcosa. Vediamo…”

Pubblicità

Altro punto caldo, il rinnovo dell'attaccante bosniaco: rinnoverà prima lui o Skriniar? “Non è una questione di tempi, noi sicuramente siamo contenti. Dzeko sembra ancora un ragazzino, non sembra uno di 35 anni. Quello che fa in allenamento è d'esempio per i giovani e sta facendo prestazioni di alto livello. Anche con lui a breve ci metteremo a cercare una soluzione che dia continuità all'Inter”. A proposito del tedesco arrivato dall'Atalanta, la domanda è diretta: Gosens resterà all'Inter? “In questi giorni di preparazione ho rivisto il Gosens dell'Atalanta: sta bene fisicamente, il problema principale è stato questo, non può essersi dimenticato di come si gioca a calcio. Gosens è un giocatore forte, un nazionale tedesco, sono convinto che da subito farà benissimo nell'Inter e che tornerà presto in nazionale. Non è assolutamente sul mercato, è un ragazzo su cui puntiamo. Abbiamo fatto un investimento e pensiamo che da qui a breve (visto che le partite tra poco inizieranno) ci sarà un Gosens diverso da quello che abbiamo visto fino a oggi”.

Sulla possibilità di arrivare al portiere svizzero Yann Sommer a parametro zero il ds interista si abbottona subito: “Parlo solo del mercato che riguarda i nostri calciatori. Ho risposto sui rinnovi, per il resto non stiamo guadando fuori. Ci sono Handanovic, D'Ambrosio, Darmian, tanti sono in scadenza. Piano piano affronteremo tutte le situazioni”

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA