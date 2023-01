Calcio: Bagni, 'Napoli-Juve non determinante, e Allegri farà fatica a uscirne senza danni'

Roma, 12 gen. Il big match tra le prime due in classifica del campionato di Serie A, Napoli e Juventus, "non è determinante ma importante sì". Lo dice all'Adnkronos l'ex centrocampista azzurro Salvatore Bagni, che semmai vede la Juventus in difficoltà maggiori e non solo per il campo di gioco. "Per il Napoli la partita è importante anche per credere molto di più in quello che sta facendo, e sappiamo che la battuta d'arresto c'è stata ma non vuol dire niente, mostra una qualità totale. La Juventus invece è in crescita ma con un gioco totalmente diverso da quello di Spalletti. Secondo me farà fatica a uscire indenne da Napoli".

Allegri "dovrà difendere la propria porta. Sicuramente ha portato a casa risultati importanti: chi si aspettava che fosse seconda, con questo Milan poi. Ma non vedo pericoli per il Napoli: ha avuto un cammino straordinario e non può temere nessuno", ha concluso Bagni.

