Sion, 31 ago. - Mario Balotelli sta per lasciare la Turchia. Dopo la lite in campo con il tecnico Vincenzo Montella, il 32enne attaccante italiano ha deciso di andare via dall'Adana Demirspor e di accettare l'offerta del Sion. Il club elvetico, allenato da Paolo Tramezzani gli ha offerto un contratto triennale fino a giugno 2025, battendo la concorrenza dei greci dell'Aek Atene. Oggi sono in programma le visite mediche.

