Calcio: Barak verso la Fiorentina, intesa raggiunta con il Verona

Firenze, 23 ago. - La Fiorentina ha raggiunto l'accordo verbale con il Verona per il trasferimento in maglia viola di Antonin Barak, centrocampista offensivo della Repubblica Ceca, classe 1994. Intesa raggiunta, riporta Sky Sport, in prestito oneroso con diritto di riscatto – pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni – per una cifra complessiva di 10 milioni di euro più 2 di bonus. Nelle prossime ore l'offerta verrà formalizzata a inizierà l'iter che porterà alla chiusura definitiva dell'operazione.

