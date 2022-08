Calcio: Barreca rescinde col Monaco, lo aspetta il Cagliari

MONACO, 25 AGO - Il Monaco ha negoziato con il terzino sinistro italiano, Antonio Barreca, 27 anni, la risoluzione dell'ultimo anno di contratto. Barreca, che per acconsentire alla rescissione ha rinunciato ad una parte del suo ingaggio, ora è libero di impegnarsi con il Cagliari, club di serie B con cui è in trattativa. Il Monaco aveva fatto firmare un contratto quinquennale all'ex nazionale Under 21, ceduto per 10 milioni di euro nell'estate 2018 dal Torino. Ma Barreca non ha mai vinto nel Principato, dove ha giocato solo 9 partite in tutte le competizioni. Dopo essere stato ceduto in prestito in Inghilterra al Newcastle, da gennaio a giugno 2019, successivamente è andato in prestito al Genoa nel 2019-2020, alla Fiorentina nel 2020-2021 e la scorsa stagione al Lecce.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA