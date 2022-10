Calcio: Bastoni, 'svolta dell'Inter avvenuta dopo un confronto nello spogliatoio'

Milano, 16 ott. - "Il cambio di atteggiamento è avvenuto dopo un confronto tra di noi nello spogliatoio in cui abbiamo capito che ci lamentavamo troppo con gli altri e siamo arrivati alla conclusione che dobbiamo aiutarci tutti per raggiungere obiettivi importanti". Lo dice il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, nel prepartita del match con la Salernitana ai microfoni di Sky, rivelando il confronto avvenuto tra i giocatori nerazzurri prima del match con il Barcellona in Champions League, vinto per 1-0 e che ha segnato la svolta per la squadra di Simone Inzaghi.

