Calcio: Boniek, 'Juve non è mai rinata, Milan squadra completa'

Roma, 9 ott. In occasione del 95° Derby Italiano del Trotto, in programma domenica 9 ottobre all'Ippodromo Capannelle, presente anche Zbigniew Boniek, ex campione di Roma e Juve e attualmente vicepresidente Uefa, ospite di Hippogroup Roma Capannelle: "Milan-Juventus? Si pensava ad una Juventus in ripresa ma a mio avviso non è mai rinata. Gioca sempre nello stesso modo, mi dispiace dirlo perché dopo 9-10 anni un po' di flessione è comprensibile ma la Juve di oggi va avanti solo grazie alla forza dei singoli, non ha un gioco, non ha un calcio studiato ed è anche colpa dell'allenatore. Se Vlahovic e Milik giocano bene, segnano e vincono, ma manca proprio il disegno di gioco. Ha vinto contro il Bologna e poi in Champions League ma appena ha trovato un avversario di spessore ha mostrato tutti i suoi limiti", ha spiegato l'ex bianconero. "Per quanto riguarda il Milan invece si capisce che ci troviamo di fronte ad una squadra completa, un ambiente ideale, un progetto perfetto in cui tutto funziona a meraviglia. Adesso però arriva il momento della controprova perché vincere una volta può essere anche fortuna, bissare il successo invece è una questione di cultura", ha concluso Boniek.

