Calcio: Braida, 'per mercato Cremonese Bonazzoli interessante'

Roma, 2 gen. "Ogni società guarda in casa propria, ma in questo momento il mercato è difficile, perché chi ha un buon giocatore fa fatica a dartelo, la possibilità te la devi trovare cercando qualche giocatore che ha poco spazio e che desidera uscire per poter giocare. Il calcio è in un momento complicato, se vogliamo acquisire un attaccante italiano è difficile trovarli e devi andare all'estero". Lo dice il consigliere della Cremonese Ariedo Braida, ai microfoni di Radio Anch'io sport. Uno dei papabili è Bonazzoli: "è un giocatore interessante per la nostra realtà, sarebbe un giocatore importante, ha un buon numero di gol, siamo un po' carenti. Ben venga, speriamo ci sia la possibilità di acquistarlo, così come qualcuno altro in difesa e a centrocampo".

"Quest'estate abbiamo preso molti giocatori di varie nazionalità. Quando arrivano tutti insieme in un momento particolare, in una realtà senza Serie A da 26 anni, ti ritrovi una babele che fatichi a gestire. La volontà è quella di trovare giocatori che sono già in Italia, che conoscono il campionato e diventa più facile comunicare con loro. Nel calcio chi vivrà, vedrà. Non vogliamo sentir parlare di Serie B. Abbiamo una classifica deficitaria, ma con un entusiasmo pazzesco. Vogliamo dimostrare di poterci salvare e il destino dipende da noi".

