Calcio: Bremer, 'vogliamo tornare a vincere in Serie A e in Champions arrivare lontano'

Torino, 11 ago. - "La Juventus punta sempre a vincere. Lo scorso anno non c'ero ma quest'anno vogliamo cambiare tutto e tornare a vincere in Serie A". Lo dice il difensore della Juventus Gleison Bremer in merito agli obiettivi stagionali bianconeri. "La Champions? E' il sogno di ogni giocatore giocare quella competizione -aggiunge il 25enne brasiliano nel corso della conferenza stampa di presentazione-. Essere alla Juventus impone di partecipare ma pure di arrivare lontano. Abbiamo aspettative alte".

