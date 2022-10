Calcio: Buffon, 'contro il Torino ho rivisto una Juve convincente'

Roma, 18 ott. - "Contro il Torino l'ho rivista convincente, penso possa essere il primo passo per rioccupare le posizioni alle quali deve ambire". Lo dice l'ex portiere della Juventus Gigi Buffon in merito al delicato momento dei bianconeri. "In questi momenti preferisco non dare consigli, perché possono dare fastidio, e proprio l'altro giorno ho scritto un messaggio al presidente Agnelli solo per mandargli un abbraccio…", aggiunge il campione del mondo 2006 a Dazn.

