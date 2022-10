Calcio: Buffon, 'Juve in difficoltà ma Allegri troverà bandolo della matassa'

Roma, 10 ott. "La Juve è in difficoltà, come dice bene Allegri dipende molto da assenze veramente importanti e qua mi fermo: essendo un amico della Juve vorrei dire solo parole di conforto, in questo momento meglio stare zitti e aspettare le prossime partite”. Queste le parole di Gianluigi Buffon, portiere del Parma ed ex bianconero, dopo aver ricevuto il Premio Scopigno e Pulici al Salone d'Onore del Coni. “Allegri troverà il bandolo della matassa e i ragazzi si toglieranno le soddisfazioni che meritano”, ha aggiunto Buffon.

