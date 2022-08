Calcio: Buffon replica a Fabregas, 'vediamo se riesci a segnarmi ancora'

Roma, 2 ago. - Botta, risposta e tanti sorrisi. Cesc Fabregas e Gigi Buffon saranno tra i grandi protagonisti del prossimo campionato di Serie B: due campioni del mondo che hanno voglia di dare ancora tanto in campo e che scherzosamente sono entrati già in competizione tra di loro. Il 35enne centrocampista del Como durante la conferenza stampa di presentazione ha lanciato la sfida al portiere del Parma: "A Buffon ho già segnato due gol in carriera, vediamo di fare il terzo…". Con Buffon che non ha tardato a replicare: "Sarà un piacere ritrovarti in campo e sfidarti ancora una volta Cesc. Benvenuto in Italia, campione! Ti aspetto a braccia aperte. Ps. Vediamo se riesci a segnarmi ancora", il messaggio su Twitter del portiere 44enne.

Una sfida nella sfida, dunque, quella tra Fabregas e Buffon, che si affronteranno il prossimo 29 ottobre quando è in calendario la sfida di campionato tra Parma-Como. I due, negli anni, si sono sfidati diverse volte sia nei club che con le nazionali. Il primo dei due gol realizzati da Fabregas a Buffon risale al 28 marzo 2006 durante la sfida di Champions League vinta 2-0 dall'Arsenal contro la Juventus; l'altro invece è relativo alla sfida tra Spagna e Italia (1-1), fase a gironi dell'Europeo del 2012.

