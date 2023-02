Calcio: cadute tutte le accuse, Greenwood scagionato

LONDRA, 02 FEB - Sono cadute tutte le accuse a carico del calciatore del Manchester United Mason Greenwood, già arrestato due volte dopo la denuncia presentata dalla ex fidanzata Harriet Robson. L'attaccante inglese, che si è sempre dichiarato innocente, era in attesa di giudizio: il processo era in programma il prossimo novembre. Ma oggi la polizia di Manchester ha confermato che, al termine di una lunga indagine iniziata lo scorso anno, sono cadute tutte le accuse, tra cui quella di tentativo di stupro, violenza aggravata e comportamento coercitivo. Prodotto del vivaio del Manchester United, Greenwood era stato sospeso dallo United lo scorso 22 gennaio. Negli ultimi 12 mesi è stato arrestato due volte, l'ultima in ottobre per violazione dei termini della libertà vigilata.

