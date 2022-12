Calcio: Calabria, 'obiettivo seconda stella ma non mi aspettavo un Napoli così forte'

Dubai, 12 dic. - E' cominciato ieri il ritiro del Milan a Dubai in vista della ripartenza del campionato, fissata il 4 gennaio contro la Salernitana. Il capitano dei rossoneri, Davide Calabria, ha parlato a Sky Sport: "Ho recuperato dall'infortunio. Non mi aspettavo un inizio di stagione così lungo e nemmeno un Napoli così forte: i partenopei stanno facendo un campionato incredibile. Gennaio sarà un mese fondamentale perché loro hanno molto scontri diretti. Il nostro obiettivo rimane lo stesso: vincere. Vincere la seconda stella è un obiettivo, sarà più difficile dello scorso anno". Poi Calabria si esprime così sulla mancata qualificazione della Nazionale al Mondiale: "Ormai è tardi per avere rimpianti, è anche inutile parlarne". In conclusione, il capitano dei rossoneri si è focalizzato sulla sfida di Champions League con il Tottenham: "Sono più avanti di noi a livello europeo, ma noi vogliamo andare avanti e non vediamo l'ora di affrontarli".

Martedì 13 dicembre, alle ore 15:00 su Sky Sport Uno, i rossoneri scenderanno in campo per la prima delle tre amichevoli in programma nel ritiro di Dubai. A fronteggiare i rossoneri ci sarà l'Arsenal di Mikel Arteta, che sta viaggiando a ritmi elevati in Premier League. Nell'allenamento di ieri, Stefano Pioli ha provato l'undici anti Gunners confermando il consueto 4-2-3-1: tra i pali ci sarà Tatarusanu, la linea difensiva sarà composta al centro da Gabbia e Tomori, mentre i due terzini saranno Kalulu a destra e Pobega a sinistra. I due mediani saranno Tonali e Wranchx, mentre la linea dei trequartisti sarà composta da Saelemaekers, Adli e Rebic. L'unica punta sarà Origi.

