Calcio: Calhanoglu, 'siamo favoriti contro il Napoli, sarà sfida decisiva'

Milano, 22 dic. - “Mi sento bene, ho lavorato anche durante le vacanze per restare in forma. Voglio essere ancora più importante per l'Inter. Qui mi hanno aiutato da subito, mi hanno fatto sentire a mio agio. Voglio ripagare questa fiducia vincendo un altro trofeo, magari lo scudetto". Così il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. L'obiettivo scudetto passa inevitabilmente per la super sfida del 4 gennaio contro il Napoli: “Crediamo nella rimonta. Se riprendiamo con la stessa qualità delle ultime partite prima della sosta possiamo farcela. Con il Napoli è una sfida decisiva, che ci farà capire tanto del resto del campionato. Vincere sarebbe importantissimo. Giochiamo in casa, siamo favoriti”.

Non solo il campionato, come obiettivo stagionale però: “Vincere la Champions è uno dei miei sogni. Quest'anno ci credo. Non so bene perché, ho una sensazione particolare. Abbiamo superato un girone difficile. Ci siamo rialzati dopo la sconfitta con il Bayern dimostrando quello di cui siamo capaci. Il Porto è una squadra forte ma se giochiamo come contro il Barcellona possiamo passare il turno”. E poi c'è la Supercoppa del 18 gennaio, sfida contro la sua ex squadra: “Rispetto il Milan, ho un buon rapporto con Pioli, Maldini e Massara. Da gentiluomo ho fatto loro i complimenti per lo scudetto vinto nella scorsa stagione. Gli amici non hanno colori. Ma per me quello è il passato, ora penso solo all'Inter”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA