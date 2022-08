Calcio: Casemiro saluta il Real, 'sono felice perché so di aver dato tutto per questo club'

Madrid, 22 ago. - "Quando vado a dormire sono sereno, perché so di aver dato tutto per questo club e di aver fatto il mio dovere". Esordisce così Casemiro nella conferenza stampa di addio il Real Madrid. Il centrocampista si prepara a lasciare la Spagna per trasferirsi al Manchester United, e tra la commozione dei presenti ha voluto salutare i Blancos. "Quando ho lasciato il San Paolo nel 2013 mi sono detto che avrei dato tutto per il Real, penso di esserci riuscito sia in allenamento che in partita". Il brasiliano poi spiega il motivo del suo addio: "È sempre difficile prendere decisioni così importanti. Dopo la finale di Champions League ho parlato con il mio agente e gli ho detto che avevo la sensazione che il mio ciclo qui stesse finendo, voglio essere onesto. Dopo esser tornato dalla vacanza ho avuto la stessa sensazione, ma sono felicissimo perché la mia missione qui è compiuta".

Pubblicità

Ora Casemiro è pronto a una nuova esperienza con il Manchester United: "Volevo vivere una nuova sfida, provare un campionato diverso. Voglio aiutare la squadra come ho fatto qui. Andrò nel club più grande d'Inghilterra e in un campionato bellissimo, tutti me ne parlano bene. Non ho ancora parlato con Cristiano Ronaldo, mi emoziona il fatto che potrò giocare con lui. Spero rimanga perché è uno dei miglior giocatori di tutti i tempi". In seguito il centrocampista brasiliano parla di Ancelotti e dei suoi compagni di reparto: "Le parole dell'allenatore sono state molto belle. Modric e Kroos sono miei amici, non sono semplici compagni di squadra. Toni mi ha scritto alle quattro del mattino, era triste per la mia decisione".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA