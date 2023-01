Calcio: Casini, 'contrastare qualsiasi forma di violenza rafforzando prevenzione'

Roma, 10 gen. - "Le istanze del calcio e della Lega sono quelle del Paese, bisogna contrastare il più possibile qualsiasi forma di violenza perché non deve appartenere allo sport, oltre che al calcio". Lo dice il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, in vista dell'incontro di domani in Viminale dopo gli scontri sulla A1 tra ultras di Roma e Napoli. "Le nostre proposte? Se ne parla da diversi anni -ricorda Casini-: rafforzare la prevenzione anche con la tecnologia e riconoscimento facciale in modo da identificare subito i responsabili e sanzionarli. Il divieto di trasferte per il tifo organizzato? È un tema che sappiamo essere sul tavolo e verrà discusso".

