Calcio: Casini, 'non è vero che i club non amano la Nazionale'

Roma, 27 set. - "Non è vero che i club non amino la Nazionale, società e presidenti dopo la mancata qualificazione mondiale hanno messo a disposizione tutti i calciatori per lo stage della nazionale durante la pausa per il Qatar". Così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, a margine del Social Football Summit in corso a Roma. "E' impensabile che un calciatore non sia felice di giocare in nazionale -aggiunge il numero uno della Lega Serie A-. Poi il tema del rischio infortuni c'è sempre stato, oggi il rischio è alto e c'è molta accortezza affinché si evitino danni ai calciatori". Infine Casini si esprime sulla possibilità che i calciatori argentini anticipino la loro partenza per il Mondiale saltando l'ultimo turno di Serie A prima della sosta. "Ho letto anche io di questa possibilità, per ora mi sembra un tema che riguarda solo alcuni giocatori e i rispettivi club, non tutta la Serie A".

