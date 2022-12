Calcio: caso Juve, Casini 'nuova calciopoli? Il timore non c'è, aspettiamo indagini'

Roma, 5 dic. “Come ho già detto come Lega non commentiamo la vicenda Juve, aspettiamo le indagini”. Così Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, a margine della presentazione del codice di “Giustizia Sportiva e Ordinamento statale” dell'avvocato Viglione al Coni. "Se temo una nuova calciopoli? Questo timore non c'è, ma dobbiamo vedere cosa succede. In realtà bisognerebbe capire, una volta chiuse le indagini, cosa è successo. Ora è difficile commentare”.

