Istanbul, 25 ago. - Karim Benzema è il miglior giocatore della Champions League 2021-2022. Il 34enne attaccante del Real Madrid, premiato oggi a Istanbul, ha avuto la meglio sul portiere dei blancos Thibaut Courtois e sul centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne. "La cosa importante è aver vinto il trofeo collettivo, che viene prima di tutto -ha detto Benzema-. E' stata una stagione con due partite molto dure rimontate in casa grazie al pubblico. Abbiamo dimostrato di essere i migliori. Nel calcio a volte si viene dominati ma noi non molliamo mai e pensiamo sempre di poter rimontare anche grazie ai nostri tifosi. Ancelotti? Per me è il miglior allenatore al mondo, è giusto con tutti i giocatori, dà fiducia".

