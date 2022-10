Roma, 30 ott. - Il tedesco Tobias Stieler arbitrerà Liverpool-Napoli, match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo A di Champions League in programma ad Anfield Road martedì 1° novembre alle ore 21. Lo slovacco Ivan Kružliak dirigerà invece Bayern Monaco-Inter, partita valida per il girone C e in programma all'Allianz Arena di Monaco di Baviera sempre il 1° novembre alle 21.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA