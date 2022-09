Calcio: Commisso, 'non vendo la Fiorentina, voglio aiutarla a fare meglio'

Firenze, 26 set. - "La Fiorentina non la vendo, l'intenzione è tenerla e aiutarla a fare meglio. L'anno scorso siamo arrivati settimi e vogliamo arrivare più in alto". Così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ai microfoni di Sportitalia. "Intanto finiamo il Viola Park -aggiunge Commisso-. Sia io che mia moglie vogliamo lasciare qualcosa a Firenze. Negli ultimi mesi i costi sono aumentati in maniera incredibile. Quando sono tornato un mese fa ho visto che le cose non andavano bene: erano in ritardo. Qui in Italia non si può fare il doppio turno…Questi sono i problemi dell'Italia".

