Calcio: Conference League, doppietta di Jovic stende il Basaksehir, Fiorentina passa il turno

Firenze, 27 ott. - Una doppietta di Jovic permette alla Fiorentina di battere 2-1 in rimonta il Basaksehir e di accedere al prossimo turno di Conference League con una giornata di anticipo. Turchi in vantaggio con Aleksic, che sfrutta un pasticcio della difesa viola e di Gollini. Poi entra in scena il serbo, che prima pareggia in spaccata e poi firma il vantaggio di testa dopo aver sprecato un paio di clamorose occasioni. La Fiorentina è in testa al gruppo A a pari punti (10) con il Basaksehir, che è avanti per differenza reti: si giocheranno il primo posto, che qualifica direttamente agli ottavi di finale, all'ultima giornata. La seconda dovrà disputare il playoff contro le terze dei gironi di Europa League.

La prima occasione del match la costruisce Kouame dopo pochi minuti, ma è il Basaksehir a sbloccare la partita, sfruttando gli errori di Gollini, Milenkovic e Mandragora, che contribuiscono allo 0-1 firmato Aleksic al 15'. La viola reagisce aggrappandosi al solito, scatenato Kouame: è lui, prima di sfiorare anche un eurogol dalla distanza, a mandare in porta Jovic per il più facile dei tap-in, che vale il pareggio al 26'. Il finale di tempo è di marca gigliata, ma la squadra turca chiude bene gli spazi e limita al minimo le sofferenze.

In avvio di ripresa Jovic impegna Sengezer ad un intervento di pugno. E' la prova generale del raddoppio che arriva al 62'. Grandissima azione di Saponara, che salta tutti sulla sinistra e rientra sul destro. Cross a rientrare, Kouamé colpisce di tacco al volo ma la sua conclusione è centrale e il portiere turco respinge. Il pallone finisce dalle parti di Jovic: il suo colpo di testa è vincente e la viola passa avanti! Nel finale doppia chance per il 3-1 con Ikone prima e Bonaventura poi, ma entrambi mancano l'appuntamento con il gol. Sipario.

