Calcio: Conte avvisa il Tottenham, 'c'è ancora gap con City, Liverpool e Chelsea'

Londra, 3 ago. - "Noi dobbiamo essere bravi a non diventare presuntosi e arroganti, non dobbiamo pensare che in soli 7 mesi abbiamo ridotto un gap che esiste da tantissimo tempo con Liverpool, City e anche il Chelsea che recentemente ha vinto la Champions e il Mondiale per club. Ci sarebbe anche lo United, che però ha faticato un po' in questi anni, a differenza di City o Liverpool". Così l'allenatore del Tottenham Antonio Conte nel corso di un'intervista a Sky Sport a pochi giorni dall'inizio della Premier League.

"La pre season è andata bene, è stata stancante, abbiamo dovuto fare due viaggi lunghi e impegnativi tra Corea e Israele -aggiunge il 53enne tecnico salentino-. Ma abbiamo lavorato tanto, sia dal punto di vista tattico sia dal punto di vista fisico. C'erano da inserire nuovi giocatori, come Perisic che arrivava da infortunio importante, o come Bissouma che ha preso il Covid ed è arrivato una settimana dopo per via delle Nazionali. Ci sono stati piccoli contrattempi, ma al tempo stesso sono contento di poter continuare a lavorare su un'idea dell'anno scorso, senza dover ricominciare tutto, come successo a novembre: lì è stata molto dura, devi portare la tua idea partendo da zero".

Conte si esprime poi sulle stelle della sua squadra Kane e Son. "Sono i due giocatori più rappresentativi del club. Due top player che potrebbero giocare in tutte le squadre più importanti. Li vedo molto concentrati e contenti del fatto che si sia presa una direzione con largo anticipo rispetto agli anni precedenti. Vedono che è rimasta una base di giocatori della passata stagione e si cerca di implementare quella base per aumentare quantità e qualità della rosa, dato che dobbiamo affrontare quattro competizioni. Kane e Son sentono che la via intrapresa sulla carta è buona".

