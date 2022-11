Calcio: Conte,presto vedo dirigenti Spurs per migliorare squadra

LONDRA, 11 NOV - Nelle prossime settimane ci sarà un incontro tra Antonio Conte e la dirigenza del Tottenham, ma all'ordine del giorno non ci sarà il futuro del tecnico salentino quanto la strategia da seguire per migliorare gli Spurs. In scadenza di contratto a fine anno, nelle ultime settimane il tecnico italiano ha minacciato a più riprese l'addio a fine stagione. Reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro uscite in Premier League, e dall'eliminazione in Coppa di Lega per mano del fanalino di coda Nottingham Forest, Conte ha anche preso di petto la contestazione di parte dei suoi tifosi, invitandoli a sostenere la squadra. Alla vigilia della gara contro il Leeds, però, l'ex allenatore dell'Inter ha preferito schivare ogni polemica, rimandando il discorso sul rinnovo del suo contratto. "Dopo la prima parte della stagione sarà giusto trovarci con la dirigenza e valutare gli aspetti positivi e negativi, e discutere su come migliorare la squadra in gennaio. Poi dipenderà anche dalle possibilità della società e dall'ambizione della proprietà", le parole di Conte, ritornato a Londra - dopo il biennio sulla panchina del Chelsea - a novembre dell'anno scorso. "Il club dovrà fare le sue valutazioni, e per quanto mi riguarda voglio sentire di meritare un nuovo contratto. Sarà importante avere una discussione franca per capire quali sono le nostre realistiche ambizioni. La chiarezza è fondamentale".

