Calcio: Coppa Italia, Fiorentina-Toro, Italiano vuole semifinale, in quota Gonzalez cerca altro gol

Roma, 31 gen. - Fiorentina e Torino si ritrovano contro nei quarti di Coppa Italia dopo la sfida del 21 gennaio scorso, sempre al “Franchi”, vinta di misura dai granata. Gli uomini di Vincenzo Italiano cercano, davanti al proprio pubblico, di vendicare la sconfitta in campionato e centrare la seconda semifinale consecutiva nella manifestazione, obiettivo alla portata per gli esperti di William Hill e Stanleybet.it che vedono a 2,05 la vittoria viola, sale tra 3,20 e 3,25 il segno «X» con il bis dei piemontesi offerto a 3,80. In quota prevale la possibilità di un altro match equilibrato come in Serie A, con l'Over 2.5 proposto a 1,67 contro il 2,05 di un match con almeno tre gol. Tra i marcatori occhio a Nico Gonzalez, tornato in gol all'Olimpico che, proprio contro il Toro, trovò il primo gol in Italia: un nuovo centro dell'argentino vale 3,60 volte la posta mentre è fissato a 5 il bis di Aleksey Miranchuk, match winner proprio dell'ultimo scontro diretto tra i due club.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA