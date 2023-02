Torino, 2 feb. - La Juventus è in vantaggio per 1-0 sulla Lazio al termine del primo tempo dell'ultimo quarto di finale di Coppa Italia, in corso di svolgimento all'Allianz Stadium di Torino. A decidere sin qui il match il gol di Bremer al 44'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA