Calcio: Cr7 si allena da solo al centro sportivo del Real Madrid

Roma, 14 dic. - Archiviata la delusione del mondiale Cristiano Ronaldo è pronto a voltare pagina. Il fuoriclasse portoghese si sta preparando per il prosieguo della stagione sui campi di Valdebebas, il centro sportivo del Real Madrid, sua ex squadra. Secondo 'Relevo', il 5 volte pallone d'oro ha avuto l'autorizzazione dai 'blancos' per allenarsi da solo e tenersi in forma fin quando non troverà un'altra squadra dopo la rescissione di contratto con il Manchester United.

