Calcio: Cremonese, Alvini verso l'esonero e Ballardini in pole per sostituirlo

Cremona, 14 gen. - L'esonero di Massimiliano Alvini, dopo la sconfitta interna contro il Monza, sembra ormai inevitabile. Si tratta del quarto ko consecutivo, in un campionato dove i grigiorossi non sono mai riusciti a vincere. In 18 giornate Alvini ha raccolto appena 7 punti e si trova all'ultimo posto in classifica. Non c'è ancora la comunicazione ufficiale sull'esonero di Alvini, ma la Cremonese si sta già muovendo per un possibile sostituto. Sono in corso contatti con Davide Ballardini per trovare un accordo.

