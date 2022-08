Calcio: Cremonese, ufficiale l'acquisto di Dessers dal Genk

Cremona, 10 ago. - Cyriel Dessers è un nuovo giocatore della Cremonese. Il 27enne belga arriva a titolo definitivo dal Genk. A dare l'annuncio ufficiale il club lombardo con una nota sul proprio sito web. "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal KRC Genk il diritto alle prestazioni sportive di Cyriel Dessers". Dessers è il capocannoniere dell'edizione 2021/22 della Conference League grazie alle 10 reti messe a segno con la maglia del Feyenoord, dove ha giocato in prestito per una stagione.

