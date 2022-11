Calcio: da oggi su Dazn 'Stavamo bene insieme', il docufilm sulle Champions del Milan di Ancelotti

Roma, 9 nov. - Dopo aver girato le sale cinematografiche d'Italia, raggiungendo i primi posti al botteghino nel weekend del 15-16 ottobre, Stavamo bene insieme - la prima esclusiva produzione di Dazn per il cinema – arriva sulla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo da oggi, mercoledì 9 novembre. Il docufilm racconta il periodo d'oro delle Champions League del Milan di Carlo Ancelotti, festeggiato e ricordato a distanza di quasi vent'anni. Tra inediti aneddoti e immagini nostalgiche, il cuore di Stavamo bene insieme è l'emozionante reunion a San Siro, dove sei vecchi amici e compagni di squadra, Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Andrea Pirlo rievocano i loro ricordi legati a tre momenti indimenticabili della storia del calcio, oggi impressi nella memoria di tutti i tifosi milanisti. Insieme a loro, special guest del docufilm Carlo Ancelotti, Rafael Benítez, Gianluigi Buffon e Adriano Galliani, che ripercorrono nel dettaglio gli episodi che tutto il mondo sportivo conosce, regalando per la prima volta curiosità, ricordi, emozioni e un punto di vista unico, condiviso da chi, quelle serate, le ha vissute da vero protagonista. Un ciclo durato cinque anni che ha visto il Milan trionfare, cadere e rinascere: la notte di Manchester, quella in cui Paolo Maldini sollevò al cielo la sesta Champions della storia del Milan, la caduta di Istanbul e la rivincita di Atene firmata Pippo Inzaghi. Stavamo bene insieme, prodotto da Dazn e realizzato con la produzione esecutiva Red Carpet e il casting di Sobe Sport, è un docufilm scritto da Marco Cattaneo, giornalista e conduttore di Dazn e diretto dal regista Mattia Molinari.

