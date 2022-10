Milano, 25 ott. - Dopo aver lanciato pochi mesi fa il primo podcast a livello globale – The Dazn Boxing Show, pensato per gli amanti degli sport da combattimento -, Dazn punta a diventare sempre di più la principale piattaforma di intrattenimento per appassionati e tifosi di sport di tutto il mondo e annuncia in Italia il suo primo podcast dedicato alla passione calcistica: Croquetas. Un nome che a tutti i calciofili riporterà immediatamente alla mente “La Croqueta” – la giocata iconica di Andrés Iniesta –, ma anche e soprattutto una chiara indicazione su come Borja Valero, Marco Russo e Matteo Palmigiano, gli speaker protagonisti del podcast, dialogheranno tra di loro e insieme ai propri ospiti per approfondire il meglio del weekend calcistico di Serie A Tim attraverso un linguaggio diretto, sfizioso e senza fronzoli, per l'appunto “croccante”, anche grazie agli aneddoti di una vita dell'ex calciatore di Villareal, Fiorentina e Inter.

Con il lancio del podcast Croquetas, Dazn prosegue nella propria mission di connettere i fan agli sport che amano, in modo flessibile, anche on the go. “Croquetas si inserisce perfettamente nel percorso di sviluppo editoriale di Dazn, diventare sempre di più la principale piattaforma di intrattenimento per gli appassionati di sport con un linguaggio fresco e diretto. L'ingresso nel mondo del podcasting ci permette di raggiungere nuovi target e ci offre la possibilità di sperimentare nuove piattaforme e nuove modalità di fruizione, per accompagnare la passione dei tifosi in ogni momento, ben oltre i 90 minuti canonici delle partite e anche al di fuori della nostra app. Croquetas ci trasporterà al centro del racconto calcistico con divertimento e con spunti di racconto estremamente originali”, commenta Ughetta Ercolano, Senior Vice President Content di Dazn Italia.

Croquetas sarà disponibile ogni martedì in orario aperitivo a partire da oggi 25 ottobre sulle principali piattaforme di podcast, tra cui Spotify, Amazon Music, Deezer, Spreaker, alle quali se ne aggiungeranno molte altre ancora. Inoltre, Croquetas sarà disponibile anche in versione vodcast su Dazn e sul canale YouTube dell'app di streaming sportivo.

